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Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de bombalı saldırılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uluslararası birliklerin bulunduğu askeri üsse yönelik saldırıda bir NATO askeri öldürüldü. Kentte dün iki ayrı noktada düzenlenen saldırılarda ise en az 40 kişi hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2015 14:50


NATO öncülüğündeki eğitim misyonu Resolute Support'un (Kararlı Destek) bir sözcüsü, Kabil Havalimanı yakınlarındaki askeri üsse düzenlenen saldırıda bir NATO askerinin yanı sıra iki saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcünün verdiği bilgilere göre, radikal İslamcı miltanlar tarafından düzenlenen saldırı cuma akşamı meydana geldi.

Art arda bombalar patladı

Kabil'de son 24 saat içinde iki bombalı saldırı daha meydana geldi. Saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bir intihar saldırganı, polis akademisi önünde kendisini havaya uçurmuş, daha önce de bomba yüklü bir araç patlatılmıştı. Polis akademisine düzenlenen saldırıyı Taliban üstlendi.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre, yılın ilk yarısında ülkede 5 bin sivil öldürüldü veya yaralandı. Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti'nin (ISAF) 13 yıllık görev süresinin 1 Ocak 2015 itibariyle sona ermesinin ardından Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Güvenlik güçlerinin büyük kayıplar verdiği bildiriliyor.

Resolute Support (Kararlı Destek) eğitim misyonu ISAF'ın yerini almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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