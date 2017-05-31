Kabil'de bombalı saldırı: 80 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombaları saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısı ile ilgili açıklamayı Afganistan Sağlık Bakanlığı yaptı.

Bakanlık, büyükelçilik binalarının bulunduğu bölgede bu sabah meydana gelen patlamada 300'den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.

Almanya Büyükelçiliği'ne 300 metre mesafede park edilmiş bir su tankerine yerleştirildiği tahmin edilen bomba yerel saatle sabah 08:30'da patladı. Elçilik mensupları arasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Almanya temsilciliğinin yanı sıra Fransa Büyükelçiliği binasının da saldırıda zarar gördüğü aktarıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, sabah trafiğinin olduğu saatlerde meydana gelen saldırıda 50'den fazla aracın zarar gördüğünü açıkladı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Kabil'deki NATO temsilciliği, saldırıyı sert bir dille kınadı. Açıklamada, "saldırının, faillerin barbar doğasını ve sivillere karşı tamamen duyarsız olduklarını yansıttığı" belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi. Bu yıl içinde Afganistan başkenti 8'inci kez saldırıya hedef oldu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar Taliban ve IŞİD tarafından düzenlenmişti.

DW/dpa/AG/HS

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