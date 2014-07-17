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Dünya
Deutsche Welle

Kabil Havaalanı'na saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası havaalanı Taliban militanlarının saldırısına uğradı.

17 Temmuz 2014 16:11


Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sadık Seddiki, güvenlik güçleriyle 4 saat boyunca çatışan Taliban militanlarından 5'inin ölü ele geçirildiğini söyledi. Üzerindeki patlayıcıları havaya uçuran bir başka militan da olayda öldü. Çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Olay üzerine havaalanından düzenlenen tüm seferler iptal edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Eyüp Salangi, saldırının havaalanının askeri kısmını hedef aldığını açıkladı.

Başkent Kabil'de son 4 gün içinde 4'üncü saldırı düzenleniyor. Taliban militanları havaalanına dün füzeli saldırı düzenlemişti. 2 hafta önceki bir başka saldırıda havaalanındaki bir helikopter hasar görmüş, iki hangar ateşe verilmişti.

NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü'nün (ISAF) görev süresi bu yıl sonunda bitiyor. Devlet başkanlığı seçimleri sonrası ortaya çıkan belirsizlik de ülkedeki güvensizliğin artışına neden oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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