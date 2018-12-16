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Kültür-Sanat

Kaan Sezyum'dan yeni gösteri

“Resmi Komiklik”, 20 Aralık'ta [mecra]'da...

16 Aralık 2018 13:31

Mizah yazarı ve müzisyen Kaan Sezyum, “Resmi Komiklik” isimli yeni bir gösteriyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Sezyum, İstanbul Kadıköy’de yeni gösterisi “Resimli Komiklik” ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Sezyum’un yeni gösterisi, 20 Aralık 2018 saat 21.00’de İstanbul Kadıköy’de bulunan [mecra] isimli eğlence ve etkinlik merkezinde gerçekleşecek.

Etkinliğin daveti şöyle:

Kaan Sezyum, [mecra]'daki bu özel gecede güldüğü şeyleri gösterip, belki de dinletip sizi de gülmek zorunda bırakacak.
Bizce erken gelin, çünkü yer kalmayabilir.

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