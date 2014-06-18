Kaan Kural’a iş tehdidi!

Galatasaray Kulübü, erkek basketbolda ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarın oynayacağı şampiyonluk maçına çıkmayacağını açıkladı. Tarihi karar sonrası sarı-lacivertliler ve Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan sert tepki gelirken, bazı üzücü olaylar da yaşandı. Öyle ki Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Özaydınlı'nın attığı tweet hem sporseverleri şaşkına çevirdi hem de kızdırdı.

Radikal’in haberine göre, Ülker Sports Arena'daki son maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'nin de seyircisiz oynama cezası alması gerektiğini savunan ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural, Murat Özaydınlı'dan beklenmedik bir cevap aldı. "Bundan böyle NBA dışında hiç bir kanalda görev alamayacaksın" tweeti atan Özaydınlı, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine bu tweeti silmek zorunda kaldı.

Murat Özaydınlı’nın tepkiler sonrasında sildiği o tweet: