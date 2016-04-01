K24, 2016 Bobs Ödülleri finalinde...

Kitap Kültür Kritik 24 (K24) en iyi online aktivizm yarışması 2016 Bobs ödüllerinde finale kaldı.

K24'ün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "K24 olarak The Bobs ödüllerinde finaldeyiz, desteklerinizi bekliyoruz" dendi.

Bobs 2016 için 14 ülkeden jüri üyeleri, yarışma için gelen 2300’den fazla öneriyi inceledi ve 126 site finale kaldı. Kullanıcılar aday siteler için 2 Mayıs’a kadar oy verebilecek. Adaylar, 14 yarışma dilinde beşer finalist ve dört özel kategoride (Sosyal Değişim, İyilik için Teknoloji, Sanat ve Kültür ve Yurttaş Gazeteciliği) 14’er finalisti içeriyor.

Bugünden itibaren kullanıcılar thebobs.com'dan sitesi üzerinden favori internet sitesi, akıllı telefon uygulamaları, proje ya da kişilere için oy verebilecek. En fazla oyu alanlar, Bobs 2016 kullanıcı ödüllerinin kazananı olacak. Jüri üyeleri ise Berlin’de düzenlenecek jüri oturumunda dört kategoride kazananları belirleyecek.

Deutsche Welle ve Bobs, 12 yıldır kurumun da idealleri arasında bulunan ifade özgürlüğü ve online aktivizm alanında çaba gösteren kişileri ödüllendiriyor. Bobs’un önceki yıllarda kazananları arasında Yoani Sánchez (Küba), Lina Ben Mhenni (Tunus), Ushahidi (Kenya), the Sunlight Foundation (ABD), Li Chengpeng (Çin) ve Alaa Abd El-Fattah (Mısır) bulunuyor.

Yarışmanın bu yılki Türk jüri üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programının direktörü Erkan Saka. Saka, "BOBS ödülleri alanındaki hem en eski hem de coğrafi olarak en geniş alanı kapsayan ödüllerden biridir. Yerel dillere önem vermesiyle ve yıldan yıla kategorik değişikliler yaparak internet dünyasının gelişimine ayak uydurmasıyla farklılığını ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Nasıl oy kullanılacak?

Kullanıcıların oy kullanabilmesi için öncelikle thebobs.com/turkish sitesinde belirtilen servislerden biri üzerinden giriş yapması gerekiyor.

Bobs 2016 ile ilgili gelişmeleri (https://twitter.com/dw_thebobs) ve (https://www.facebook.com/dw.thebobs/) adresleri üzerinden de takip edebilirsiniz.

Yarışmanın kazananları 14 Haziran’da Bonn’da düzenlenecek Deutsche Welle Global Medya Forumu kapsamında ödüllerini almak için davet edilecek. Kazananlar 2 Mayıs’ta duyurulacak.