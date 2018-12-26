Juventus'ta Ramsey harekatı

Juventus'ta devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'yu transfer eden İtalyan devi, şimdi de Aaron Ramsey'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino ekibi kontratı 2019 yılının haziran ayında bitecek Ramsey için girişimlere başladı.

Haberlerde, kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmediği için mutsuz olduğu belirtilen Ramsey'nin İtalyan ekibine katılmaya sıcak baktığının altı çizildi. 27 yaşındaki oyuncu 2008 yılında transfer olduğu Arsenal'de 350 maça çıkarken 59 gol kaydetti.

Ramsey için Alman ekibi Bayern Münih'in de devrede olduğu ifade edildi.

Ramsey, bu sezon Premier Lig'de 15 maçta sahaya çıkarken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı yaptı.

Juventus, 17 haftası geride kalan Serie A'da 49 puanla en yakın rakibi Napoli'nin 8 puan önünde lider durumda.