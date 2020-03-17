Juventus'ta ikinci Koronavirüs vakası

İtalya Serie A devi Juventus'ta Daniele Rugani'den sonra yıldız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'nin de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, 11 Mart Çarşamba gününden beri evinde izole halde tutulan Matuidi'nin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir semptom belirtisi olmadığı ifade edildi.

Juventus, geçen hafta genç stoperleri Rugani'de Koronavirüs tespit edildiğini, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.