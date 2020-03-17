T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Juventus'ta ikinci Koronavirüs vakası

17 Mart 2020 21:38

İtalya Serie A devi Juventus'ta Daniele Rugani'den sonra yıldız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'nin de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, 11 Mart Çarşamba gününden beri evinde izole halde tutulan Matuidi'nin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir semptom belirtisi olmadığı ifade edildi.

Juventus, geçen hafta genç stoperleri Rugani'de Koronavirüs tespit edildiğini, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

ETİKETLER

KoronavirüsJuventus KoronavirüsJuventusMatuidiBlaise Matuidi'Daniele RuganiMatuidi Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24