Juventus revire döndü

Serie A lideri Juventus'un savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süre sahalardan uzak kalacak.

Seri A'nın 14. haftasında konuk olduğu Genoa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Juventus, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Dani Alves'in ayağı kırıldı



Maçtan puansız ayrılan ve ayağı kırılan sağ bek Dani Alves'i kaybeden siyah-beyazlılara, bir kötü haber de stoper Bonucci'den geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki Bonucci'nin sol uyluğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle ilk sonuçlara göre 45 ile 60 gün arasında forma giyemeyeceği bildirildi.