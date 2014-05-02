Juventus evindeki finali kaçırdı



UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Benfica – Sevilla. Dün akşam oynanan yarı final rövanş mücadeleleri sonrası Portekiz takımı Benfica, ilk maçta 2-1 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus ile Torino'da 0-0 berabere kalarak kendisini finale taşıyan skoru elde etmeyi bildi.

Juventus böylece çok istediği halde 14 Mayıs'ta, dün akşam maçın oynandığı stadyumda yapılacak UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde kendi seyircisi önüne çıkma şansını kaçırdı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçta her iki ekip de bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremedi.

67'nci dakikada Benficalı Enzo Perez'in ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla ev sahibi takım uzun süre rakibi karşısında bir kişi üstün mücadele etmesine rağmen sonuca gidemedi. Maçın son bölümlerine doğru gerginlik artarken 89'uncu dakikada her iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışma sonrası saha kenarında bulunan iki futbolcudan Juventuslu Mirko Vucinic ve oyundan kısa süre önce çıkan Lazar Markovic kırmızı kart gördü.

Geçen yıl da final oynayan ancak şampiyonluğu Chelsea'ye kaptıran Benfica bu kez finaldeki rakibi Sevilla karşısında kazanarak 52 yıllık Avrupa kupası hasretine son vermeye çalışacak.

Sevilla'dan son dakika zaferi

İki İspanyol ekibini karşı karşıya getiren yarı finalin diğer ayağında gülen taraf Valencia'ya 3-1 yenilmesine rağmen deplasman golünün avantajıyla Sevilla oldu. Sevilla sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Ev sahibi takım seyircisinin desteğiyle 90 dakika boyuncu rakibi karşısında etkili bir mücadele sergiledi. Valencia 14'üncü dakikada Sofiane Feghouli, 26'ncı dakikada Jonas ve 69'ncu dakikada Jeremy Mathieu'nun golleriyle normal süre içersinde kendisine finali getirecek skoru elde etmeyi başarmıştı. Ancak rakibine final izni vermeyen isim 90+4'üncü dakikada yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Sevilla'nın Kamerunlu oyuncusu Stepane Mbia oldu.

Sevilla'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid – Atletico Madrid eşleşmesiyle birlikte ilk kez 3 İspanyol kulübü iki önemli Avrupa Kupası finalinde boy göstermiş olacak.