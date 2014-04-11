Juventus evindeki finale göz dikti



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. İtalyan temsilcisi Juventus, 1-0'ın rövanşında ağırladığı Fransız ekibi Olympique Lyon'u bu kez 2-1 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım tecrübeli yıldızı Andre Pirlo'nun serbest vuruştan attığı golle ilk dakikalarda öne geçti (4.). Juventus sonraki bölümde oyunun kontrolünü elinde tutsa da Lyon, Jimmy Briand'ın kafa golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarıda da kontrollü oyununu sürdüren Juventus galibiyet golünü bulmakta zorlanmadı. 68'nci dakikada Claudio Marchisio'nun uzak mesafeden yaptığı vuruş savunmaya da çarpıp Lyon kalecisini yanılttı ve ağlarla buluştu. Maçtan 2-1 galip ayrılan Juventus, yarı finale adını yazdıran takım oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı 14 Mayıs'ta İtalyan ekibinin sahasında oynanacak.

Sevilla zorlanmadı

Yarı finalin bir başka ekibi Sevilla oldu. İspanyol temsilcisi 1-0 yenildiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Porto'yu 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur atladı. Henüz beşinci dakikada Ivan Rakitic'in penaltı golüyle öne geçen Sevilla, Victor Machin Perez (26.) ve Carlos Bacca'nın golleriyle (29.) ilk yarıda 3 farklı skoru yakalayarak rahatladı. Ev sahibi takım ikinci yarıda Coke'nin ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasına rağmen Kevin Gameiro ile farkı 4'e yükseltmeyi başardı (79.). Ricardo Quaresma'nın Porto adına uzatma dakikalarında attığı gol teselliden öteye geçemedi (90+1).

Porto'nun aksine çeyrek finaldeki bir başka Portekiz temsilcisi Benfica, yarı finale kalmayı başardı. Benfica, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında kupadaki son Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı bu kez 2-0 yendi. Ev sahibi takımın her iki golünü de Rodrigo Moreno Machado kaydetti (39./71.). Son 29 resmi maçından sadece 1'ini kaybeden Benfica, Portekiz liginde de şampiyonluğunu garantilemiş durumda.

Valencia tarih yazdı

Gecenin en sansasyonel sonucu Valencia ile Basel'i karşı karşıya getiren maçta alındı. İspanyol temsilcisi, zoru başararak 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Basel'i 5-0 yenerek yarı finale kalan taraf oldu. Ev sahibi takım Paco Alcacer (38./70.) ve Eduardo Vargas'ın (70.) golleriyle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma bölümünde Basel'de önce Marcelo Diaz doğrudan kırmızı kart (101.) ardından Gaston Sauro (105.) ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Rakibin 9 kişi kalmasını değerlendirmekte gecikmeyen Valencia, yine Paco Alcacer (113.) ve Juan Bernat ile (118.) skoru 5-0'a getirerek turu geçen taraf oldu. Valencia böylece UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 kaybettiği ilk maçı rövanşta çevirmeyi başaran ilk takım oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları bugün çekiliyor.