Juventus Berlin yolcusu



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona’nın rakibini belirleyecek olan diğer yarı final rövanş mücadelesi Madrid’in Santiago Bernabeu stadında oynandı. 78 bin kişinin izlediği maçta Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Juventus, adını finale yazdıran ekip oldu. İtalyan temsilcisi sahaya evindeki ilk maçta aldığı 2-1’lik galibiyetin avantajıyla çıkmıştı.

Maça hızlı başlayan Real Madrid penaltı golüyle öne geçti. Chiellini’nin ceza sahasında Realli James Rodriguez’i düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Cristiano Ronaldo Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. Konuk Juventus aradığı golü ikinci yarıda buldu. İlk maçta da golünü atan Real Madrid’in eski futbolcusu Alvaro Morata rövanşı da boş geçmedi ve takımına 57’nci dakikada beraberliği getirdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan İtalya’nın şampiyonluk rekortmeni 2003’ten sonra bir kez daha devler liginde adını finale yazdırmayı başardı. Juventus 1996’dan sonra yeniden mutlu sona ulaşmayı isterken son şampiyon Real Madrid’in bir kez daha şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk takım olma hedefi gerçekleşmedi.

Maçı değerlendiren Juventus’un tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon “Herşey umduğumuz gibi gitti. Ancak Berlin’e turist olarak gitmeyeceğiz. Orada da futbolumuzu oynayacağız” dedi.

Juventus, Berlin'de 6 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, yarı finalde Bayern Münih'i eleyen Barcelona ile karşılaşacak.