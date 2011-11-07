Justin Bieber, babalık testi yaptıracak

T24 - Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber, bir hayranının kendisinden çocuk sahibi olduğu iddiasını yalanlamak için babalık testi yaptırmaya hazırlanıyor.





17 yaşındaki ünlü şarkıcının MTV Müzik Ödülleri'ne katılmak amacıyla gittiği Avrupa'dan döner dönmez DNA testi yaptırmak için randevu aldığı bildirildi.





Şarkıcının hayranlarından Mariah Yeater, Bieber ile geçen yıl Los Angeles'taki bir konserinden sonra birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini iddia ederek babalık davası açmıştı.





İddiaları kesin bir dille reddeden Bieber, Yeater ile hiç tanışmadığını ileri sürmüştü. Mahkemenin ilk duruşması, 15 Aralık'ta yapılacak.