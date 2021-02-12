Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması

Premier Lig takımlarında Liverpool'da, Fabinho'nun da sakatlık geçirmesinin ardından milli futbolcu Ozan Kabak'ın, yarınki Leicester City maçında ilk 11 oynayıp oynamayacağı gündeme geldi. Takımın Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yeni transferler Ben Davies ve Ozan'ın yarın oynayabileceğini ancak tüm savunma seçeneklerini değerlendirmeyi planladığını ifade etti.

Jürgen Klopp, Ozan Kabak ve Ben Davies'in Liverpool'daki ilk maçlarına Leicester City karşısında çıkıp çıkmayacağına karar vermeden önce, savunma seçeneklerini tam olarak değerlendirmeyi planlıyor.

Daha sonra Klopp'a maçların seyircisiz oynanmasının 20 yaşındaki Kabak'ın Premier Lig'e alışma sürecinde yardımcı olma ihtimali soruldu.

Ozan genç olsa da deneyimli bir oyuncu

Klopp "Ozan hala genç, bu yüzden evet. Bildiğiniz gibi ben o yaşlarda iyi bir oyuncu değildim, fakat stadda seyirci olması hoşuma giderdi, en azından 200'den fazla olunca, çünkü iki üç kişi olduğunda herkesin söylediğin duyuyorsunuz. Ama maçlarda bundan daha çok olurdu ve ben de seyircilerden dolayı üzerimde baskı hissetmezdim, dediğimi anlamışsınızdır" dedi.

Ozan'ın kalabalık statlarda oynamaya alışık olduğunu söyleyen Klopp, "Eğer bir hata yaparsanız tüm seyirciyi duyarsınız, o gürültüyü duyar, ne yaptıklarını hissedersiniz. Bu tabii ki iyi bir şey değil ancak Ozan genç olsa da deneyimli bir oyuncu. O kalabalık statlarda oynamaya alışkın. Genellikle maçlarını dolu stadyumlarda oynayan Stuttgart'ta oynadı. Schalke de seyircili maçların hepsinde ligin kaçıncı sırasında olursa olsun evinde oynadığı maçlarda dolu statlarda oynuyor. Bu yüzden Ozan buna alışkın ancak boş statta oynamak tabii ki alışma sürecine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.