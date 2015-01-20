Junior Malanda’ya son veda



Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un genç yaşta hayatını kaybeden futbolcusu Junior Malanda’ya karşı son görevini yerine getirmek üzere yaklaşık bin 500 kişi bir araya geldi.

10 Ocak'ta Almanya'da geçirdiği trafik kazasında ölen Belçikalı futbolcunun Brüksel yakınlarındaki Koekelberg'de düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve Wolfsburg takımı oyuncuları da katıldı. Cenazeye katılan birçok kişi Malanda'nın adını taşıyan Wolfsburg forması giydi. 20 yaşında hayatını kaybeden Malanda daha sonra Brüksel'deki bir mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze töreninde VfL Wolfsburglu oyuncuların yanı sıra teknik direktör Dieter Hecking, menajer Klaus Allofs ve denetim kurulu başkanı Francisco Javier Garcia Sanz da hazır bulundu. Belçika milli takımı ve Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard da cenaze törenindeydi.

Bundesliga maçlarında saygı duruşu

Alman Profesyonel Kulüpler Birliği de (DFL) Bundesliga ekiplerine ocak ayı sonunda başlayacak olan sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak maçlar öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını önerdi. DFL ayrıca oyuncuların sahaya siyah bantla çıkma istekleri konusundaki kararı kendilerine bıraktı.

Malanda 10 Ocak Cumartesi günü Porta Westfalica yakınlarındaki A2 otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Polis, aracı kullanan Malanda’nın 20 yaşındaki futbolcu arkadaşı hakkında sağanak yağmur ve rüzgara rağmen aşırı hız yaptığı gerekçesiyle kasten ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Araç aşırı hız nedeniyle kaygan olan zeminde yoldan çıkmış ve taklalar atarak bir ağaca çarpmıştı. Aracın arkasında oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı belirtilen genç oyuncunun kazanın etkisiyle otomobilden fırladığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklanmıştı.