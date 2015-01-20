T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Junior Malanda’ya son veda

Trafik kazasında hayatını kaybeden Wolfsburg’un futbolcusu Junior Malanda Brüksel’de toprağa verildi. Genç futbolcunun cenaze törenine Wolfsburglu futbolcuların da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

20 Ocak 2015 18:38


Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un genç yaşta hayatını kaybeden futbolcusu Junior Malanda’ya karşı son görevini yerine getirmek üzere yaklaşık bin 500 kişi bir araya geldi.

10 Ocak'ta Almanya'da geçirdiği trafik kazasında ölen Belçikalı futbolcunun Brüksel yakınlarındaki Koekelberg'de düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve Wolfsburg takımı oyuncuları da katıldı. Cenazeye katılan birçok kişi Malanda'nın adını taşıyan Wolfsburg forması giydi. 20 yaşında hayatını kaybeden Malanda daha sonra Brüksel'deki bir mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze töreninde VfL Wolfsburglu oyuncuların yanı sıra teknik direktör Dieter Hecking, menajer Klaus Allofs ve denetim kurulu başkanı Francisco Javier Garcia Sanz da hazır bulundu. Belçika milli takımı ve Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard da cenaze törenindeydi.

Bundesliga maçlarında saygı duruşu

Alman Profesyonel Kulüpler Birliği de (DFL) Bundesliga ekiplerine ocak ayı sonunda başlayacak olan sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak maçlar öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını önerdi. DFL ayrıca oyuncuların sahaya siyah bantla çıkma istekleri konusundaki kararı kendilerine bıraktı.

Malanda 10 Ocak Cumartesi günü Porta Westfalica yakınlarındaki A2 otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Polis, aracı kullanan Malanda’nın 20 yaşındaki futbolcu arkadaşı hakkında sağanak yağmur ve rüzgara rağmen aşırı hız yaptığı gerekçesiyle kasten ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Araç aşırı hız nedeniyle kaygan olan zeminde yoldan çıkmış ve taklalar atarak bir ağaca çarpmıştı. Aracın arkasında oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı belirtilen genç oyuncunun kazanın etkisiyle otomobilden fırladığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TrafikWolfsburgJunior Malanda BrükselWolfsburgluJunior MalandaOcak AlmanyaBelçikalıBrükselKoekelbergMalandaVfL WolfsburgluDieter HeckingKlaus AllofsFrancisco Javier Garcia SanzChelseaEden HazardProfesyonel Kulüpler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24