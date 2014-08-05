T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Juncker'den Yunanlara nasihat

Avrupa Komisyonu başkanlığını devralmaya hazırlanan Jean-Claude Juncker, Atina'nın reform çabalarını övdü ancak tasarrufa devam edilmesi gerektiğini söyledi.

05 Ağustos 2014 13:53

Jean-Claude Juncker, Atina'da Başbakan Antonis Samaras ile görüştü. Yunan hükümetini bütçe disiplinini sürdürmeye çağıran Juncker, görevi boyunca işsizlikle mücadele çerçevesinde yatırımları canlandırmak için yollar arayacağını söyledi.

"Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde tutabilmek için aslanlar gibi savaştığını" hatırlatan Juncker, AB Komisyonu Başkanı seçilmesi için destek veren AB liderleri arasında yer alan Samaras'a "kardeşim" diye seslendi.

Juncker'in 5 yıl sürecek AB Komisyonu Başkanlığı kasım ayında başlayacak. Juncker, yeni komisyonun hangi isimlerden oluşacağına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa KomisyonuJean-Claude Juncker AtinaJuncker Atina Başbakan Antonis SamarasJunckerEuro BölgesiJuncker Komisyonu BaşkanıSamaras Komisyonu BaşkanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24