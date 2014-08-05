Juncker'den Yunanlara nasihat

Jean-Claude Juncker, Atina'da Başbakan Antonis Samaras ile görüştü. Yunan hükümetini bütçe disiplinini sürdürmeye çağıran Juncker, görevi boyunca işsizlikle mücadele çerçevesinde yatırımları canlandırmak için yollar arayacağını söyledi.

"Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde tutabilmek için aslanlar gibi savaştığını" hatırlatan Juncker, AB Komisyonu Başkanı seçilmesi için destek veren AB liderleri arasında yer alan Samaras'a "kardeşim" diye seslendi.

Juncker'in 5 yıl sürecek AB Komisyonu Başkanlığı kasım ayında başlayacak. Juncker, yeni komisyonun hangi isimlerden oluşacağına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.