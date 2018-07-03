Juncker'den sığınmacı anlaşmasına olumlu görüş

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU arasında varılan sığınmacı anlaşmasına Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den yorum geldi.

Juncker, Fransa'nın Strasbourg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki kardeş partinin günlerdir süren krizi aşmalarını sağlayan anlaşmaya dair olumlu görüş bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "Üzerinde ayrıntılı olarak çalışmadım. Ancak hukuk servislerinden bakmalarını rica ettim. İlk bakışta bana yasaya uygun göründü" dedi. Juncker, "Fakat şu an başkaları için ne anlam ifade ettiğine dair öngörüde bulunamam" diye ekledi.

Anlaşmanın içeriği

Almanya Başbakanı ve CDU lideri Angela Merkel ile aynı zamanda İçişleri Bakanı olan CSU Genel Başkanı Horst Seehofer derin görüş ayrılıkları yaşadıkları mülteci politikası konusunda Pazartesi günü anlaşmaya varmışlardı.

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri arasında, Almanya-Avusturya sınırında özel transit merkezleri kurulması ve hâlihazırda diğer AB ülkelerinde kayıt altına alınmış sığınmacıların bu merkezlerde tutulması bulunuyor. Plana göre, sığınmacılar daha sonra ise ilk kayıt altına alındıkları ülkelere geri gönderilecek. Ancak sığınmacılar sınır dışı edilmeden önce söz konusu ülkelerle ikili anlaşmalara varılması gerekecek. CDU ve CSU, bu ülkelerin olumsuz bir yanıt vermesi durumunda, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların Avusturya tarafından kabul edilmesi için Viyana yönetimini ikna etmeye çalışıyor.

Seehofer Viyana'ya gidiyor

Almanya İçişleri Bakanı ve CSU lideri Seehofer, bu çerçevede Perşembe günü Viyana'ya giderek Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ve Avusturyalı mevkidaşı Herbert Kickl ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Berlin'in sığınmacı politikasını sertleştirmesi konusunda Merkel'e uzun süredir baskı yapan ve Almanya Başbakanı'nı içişleri bakanlığı görevinden istifa etmekle tehdit eden Seehofer'in liderliğindeki CSU ile CDU arasında varılan sığınmacı anlaşmasına koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise eleştirel ve mesafeli yaklaşıyor. SPD "transit merkezi" kampları kurulması fikrine 2015 yılında karşı çıkmıştı.

Ancak SPD lideri Andrea Nahles bugün yaptığı açıklamada, yeni planın, her gün on binlerce sığınmacının vardığı mülteci krizi dönemine kıyasla daha az sayıda insanı etkileyeceğini belirterek "durumun aynı olmadığını" söyledi.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,ÖA

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