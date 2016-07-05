Juncker: Vatansever zoru görünce kaçmaz



23 Haziran'da yapılan Brexit referandumunun AB'deki yankıları sürüyor. Konu bugün Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturumda ele alındı.

Oturumda konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Britanya'nın AB'den ayrılmasını savunan Londra eski belediye başkanı Boris Johnson ve aşırı sağcı İngiltere Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage'ı eleştirerek, bu politikacıların vatansever olmadığını, vatansever kişilerin zoru görünce istifa etmediğini belirtti. Johnson ve Farage'ın 'retro-milliyetçi' olduğunu belirten Juncker, "Bir plan hazırlamak yerine, batan gemiden kaçmaya çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı. Brexit kampanyasının öncülerinden Farage, istifa ettiğini açıklamış ve bu kararı "Üzerime düşeni yaptım. Hayatımı geri istiyorum" sözleriyle duyurmuştu. Johnson ise Muhafazakar Parti başkanlığı ve başbakanlığa aday olmayacağını duyurmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit referandumunun sonucu olarak AB'nin bütünüyle yenilenmesine de karşı olduğunu belirterek, "Her şeyin sorgulanmasına karşıyım. Bunun yerine kararlaştırılmış reformların uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Çok sayıda Avrupa Parlamentosu üyesi de Johnson ve Farage'in tutumuna tepki gösterdi. Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Avrupa Parlamentosu üyesi Manfred Weber, "Bana göre bu korkakça bir davranış" dedi. AP Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt da "Brexit yanlıları bana batan gemiden kaçan fareleri anımsatıyor" dedi.

Yeni başbakan kim olacak?

Brexit oylamasının ve Başbakan Cameron'un görevi bırakacağını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti'de Cameron'un halefini belirlemek için kollar sıvandı. Muhafazakar Parti milletvekilleri bugün yeni parti liderinin ve yeni başbakanın belirlenmesine giden süreci başlatacak. Favori adaylar arasında İçişleri Bakanı Theresa May'in adı geçiyor. AB'de kalınması gerektiğini savunan May, referandum öncesi dönemde çekimser bir tutum sergilemişti. Adalet Bakanı Michael Gove, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Andrea Leadsom, Savunma Eski Bakanı Liam Fox ve Çalışma Bakanı Stephen Crab da başbakanlık için adı geçen parti üyelerinden.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakanın seçilmesi sürecinde, ilk etapta adayların sayısı beşe indirilecek. Ardından yaklaşık 150 bin parti delegesi bu beş kişiden ikisi hakkındaki kararını verecek. En geç eylül ayına kadar son iki adayın arasından Cameron'un halefinin seçilmesi bekleniyor.