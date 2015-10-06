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Deutsche Welle

Juncker: Türkiye listeye alınsın

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınması gerektiğini savundu. Juncker, aksi taktirde üyelik müzakerelerine son verilmesi gerektiğini kaydetti.

06 Ekim 2015 20:36


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda sığınmacı krizi ile ilgili yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınması gerektiğini savundu. "Türkiye güvenli ülkeler listesine girmeli“ diyen Juncker, eğer buna uygun bir ülke olarak görülmüyorsa AB’nin Ankara ile yürüttüğü üyelik müzakerelerine son vermesi gerektiğini belirtti.

Sığınmacı krizinin aşılması için Türkiye’nin büyük çaba sarf etttiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, Türkiye‘nin tek başına çoğu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi kabul ettiğini hatırlattı ve AB’nin bunu kabul etmesi gerektiğini kaydetti. Juncker, "Biraz tevazu bize bazen iyi gelebilir“ diye sözlerini sürdürdü.

Tusk’a Erdoğan eleştirisi

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün sığınmacılar konusunda verdiği işbirliği mesajlarına Avrupa Parlamentosu'nun bazı milletvekillerinden gelen eleştirileri geri çevirdi.

Tusk, "Türkiye’ye ders mi verelim, yoksa onunla işbirliği mi yapalım?“ diye çıkıştı. Tusk, "Türkiye kolay bir ortak değil, ama olabilecek en iyi ortak“ diye sözlerini sürdürdü. Sığınmacı akını karşısında ortak bir yaklaşımın gerekli olduğunu ve bunun Avrupa Birliği'nin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Polonyalı politikacı, "Bu da bizim düşünce biçimimizde bir devrim gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

AB‘de Kürtlere yönelik endişeler

AB Komisyonu, AB ülkelerindeki sığınmacı yükünü hafifletmek için bir "güvenli ülkeler“ listesi hazırlamak istiyor. Bu ülkelerden gelen sığınmacıların siyasi soruşturma ya da insan hakları ihlallerine maruz kalmayacakları gerekçesi hemen geri gönderilmesi planlanıyor.

Ancak aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı AB ülkelerinde, Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınmasına Kürtlere yönelik ayrımcılık ve siyasi soruşturmalar gerekçe göstererek karşı çıkan kesimler var. Buna karşın Kosova ve Karadağ başta olmak üzere 6 Balkan ülkesinin listeye alınacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Deutsche Welle Türkçe

AFP/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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