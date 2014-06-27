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Dünya
Deutsche Welle

Juncker konusunda uzlaşı

AB liderleri, Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker’in AB Komisyonu’nun yeni başkanı olması konusunda uzlaştı.

27 Haziran 2014 20:58


Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Twitter hesabında AB liderlerinin eski Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker'in yeni AB Komisyonu Başkanı olması konusunda uzlaştığını duyurdu.

Kararın temmuz ayı ortasında Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. 16 Temmuz'da yapılması planlanan oylamada 751 oyun 376'ısının alınması gerekli. Sosyal Demokratlar da Juncker'e destek verdiği için, seçilme şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Juncker'in Avrupa Halk Partisi, en güçlü meclis grubuna sahip. Seçilirse beş yıl boyunca bu görevi yürütecek.

ingiltere'nin itirazı

İngiltere, Juncker'in başkanlığına karşı çıkıyordu. İngiltere Başbakanı David Cameron, Juncker'in "yanlış adam" olduğunu savunuyordu.

Brüksel'de diplomatların verdiği bilgiye göre, İngiltere'nin yanı sıra Macaristan da Juncker'e karşı oy kullandı. Juncker, böylece 2'ye karşı 26 oyla seçilmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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