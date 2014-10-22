Juncker Komisyonu AP'de oylanıyor

27 üyeli yeni Avrupa Komisyonu'nun 1 Kasım'da göreve başlayabilmesi için AP Genel Kurulu'ndan onay alması şart koşuluyor.
Juncker'in listesinde yer alan Slovenya eski Başbakanı Alenka Bratusek, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle AP üyelerinin sorgusunda başarılı olamayan tek isim olmuştu.
Bunun üzerine Slovenya, AB yürütme organında görev yapması için Başbakan Yardımcısı Violeta Bulc'u aday göstermişti.
Komisyonun AP'den bugün yeşil ışık alması bekleniyor. AP'nin iki büyük grubu ve diğer gruplardan bazıları destek sinyali vermişti.
Juncker'in komisyon başkanlığı AP'de temmuz ayında onaylanmıştı. Juncker Komisyonu, beş yıl süreyle görev yapacak.