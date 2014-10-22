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Dünya
Deutsche Welle

Juncker Komisyonu AP'de oylanıyor

Jean-Claude Juncker başkanlığındaki Avrupa Komisyonu, bugün Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak.

22 Ekim 2014 11:36


27 üyeli yeni Avrupa Komisyonu'nun 1 Kasım'da göreve başlayabilmesi için AP Genel Kurulu'ndan onay alması şart koşuluyor.

Juncker'in listesinde yer alan Slovenya eski Başbakanı Alenka Bratusek, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle AP üyelerinin sorgusunda başarılı olamayan tek isim olmuştu.

Bunun üzerine Slovenya, AB yürütme organında görev yapması için Başbakan Yardımcısı Violeta Bulc'u aday göstermişti.

Komisyonun AP'den bugün yeşil ışık alması bekleniyor. AP'nin iki büyük grubu ve diğer gruplardan bazıları destek sinyali vermişti.

Juncker'in komisyon başkanlığı AP'de temmuz ayında onaylanmıştı. Juncker Komisyonu, beş yıl süreyle görev yapacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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