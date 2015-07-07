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Dünya
Deutsche Welle

Juncker Grexit'e karşı

Atina'nın Euro Grubu'na yeni öneriler sunması beklenirken AB Komisyonu Başkanı Juncker, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

07 Temmuz 2015 15:03


Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasına karşı olduğunu söyledi. "Ben Grexit'e (Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması) karşıyım, bunu önlemek istiyorum" diyen Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'a da çağrıda bulundu.

Alacaklıların son önerilerinin referandumda dikkate alınmadığını belirten Komisyon Başkanı Juncker, bu nedenle oylamanın ne anlama geldiğini bilmek istediklerini dile getirdi.

Tsipras'ın oylamanın anlamını akşam Brüksel'de yapılacak olağanüstü zirvede devlet ve hükümet başkanlarına açıklaması gerektiğini kaydeden Juncker, zirveden beklentilerin yüksek olmaması konusunda da uyardı.

Juncker, "Bugün bir çözüm olmayacak, aksi halde böyle bir çözüm basit ve yanlış olur" diye konuştu. Zirvede anlaşma sağlanması için hazırlık yapılabileceğini dile getiren Juncker, Yunanları da müzakere masasına geri dönmeye çağırdı.

Brüksel'de bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın çağrısıyla Euro Bölgesi liderleri olağanüstü bir zirvede bir araya gelecek. Zirve öncesi de Euro Bölgesi maliye bakanları görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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