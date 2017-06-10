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Deutsche Welle

Juncker: Erdoğan'ın önünde diz çökmeyiz

AB Komisyon Başkanı Juncker, "Görünen o ki Türkiye, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel'e yüklemeye çalışıyor" dedi.

10 Haziran 2017 21:25

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin Türkiye konusunda daha özgüvenli bir çizgi izlemesi gerektiğini söyledi. Haftalık Alman dergisi Der Spiegel'e konuşan Juncker, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son ikili görüşmede Türkiye'nin AB konusunda net olması gerektiğini aktardığını söyledi.

Türkiye'de birçok kişinin AB yanlısı olduğunu ancak hükümetin bu konuda tam istekli olduğunu söyleyemeyeceğini kaydeden Juncker, "Türkiye, görünen o ki, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel'e yüklemeye çalışıyor. Kanımca bu Türk halkının çıkarına değil" dedi. Sözleşmelere sadık olduklarını belirten Juncker, "Biz 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye'yi aday ülke olarak açıkladık. Bu hala geçerli" diye konuştu.

Juncker'den Deniz Yücel çağrısı

Juncker ayrıca 100 günü aşkın bir süredir İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması yönündeki talebini yineledi.

Yücel'in "bariz bir şekilde" haksız yere hapis yattığını ve Alman Büyükelçiliği çalışanlarının da kendisi ile kolay görüşemediğini belirten Avrupa Birliği Komisyon Başkanı bunu bir skandal olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin AB kurallarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Juncker, Birliğin 'öylesine bir araya gelmişler'den oluşmadığını, aksine ortak değerlere inananların oluşturduğu bir kurum olduğunu söyledi. Juncker, "Şayet Erdoğan ile görüşmelere devam edeceksek, bu bizim onun önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/DW, AÜ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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