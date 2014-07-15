Juncker Avrupa Komisyonu Başkanı



Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 422 milletvekili 'evet' oyu verirken, 250 milletvekili de 'hayır' oyu kullandı.

Juncker'in Avrupa Komisyonu başkanı olabilmesi için AP'deki 751 milletvekilinden en az 376'sının onayını alması gerekiyordu.

Jose Manuel Barroso'dan görevi devralacak olan Juncker'in 5 yıllık görev süresi 1 Kasım'da başlayacak.

AB liderleri, 27 Haziran'da düzenlenen zirvede, Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker’in AB Komisyonu’nun yeni başkanı olması konusunda uzlaşmıştı.

59 yaşındaki Hrıstiyan Demokrat Juncker'e AP'nin en büyük iki grubu, Hrıstiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar destek verdi.

Genişleme kapısı kapalı

Öte yandan Jean Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren genişleme süreci konusunda, "Önümüzdeki beş yılda yeni AB üyesi olmayacak" dedi.

AP seçimlerine yönelik kampanyası sırasında verdiği mesajı yineleyen Juncker, kendi döneminde genişlemeye kapıyı şimdiden kapatsa da "Müzakereler sürecek" ifadesini kullandı ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere AB üyesi olmak isteyen ülkelerin açık bir Avrupa perspektifine ihtiyaçları olduğunu belirtti.