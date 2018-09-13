Juncker: AB küresel bir aktör olmalı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumunu değerlendirdiği geleneksel yıllık konuşmasında AB'yi küresel sorunlara karşı uyardı. Avrupa'nın uluslararası alanda daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Juncker, "Küresel büyük bir aktör olmak zorundayız" dedi.

Juncker Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Dolar'a karşı Euro Bölgesi'nin para birimi olan Euro'nun güçlendirilmesini ve Avrupa'nın dış politikasıyla ilgili kararların çoğunluk ile alınması sağlanarak daha etkili olması gerektiğini savundu. "Artık Avrupa egemenliğinin zamanı geldi" diyen Juncker, "Bunu bizden isteyen dünya politikası" dedi.

Avrupa'nın "ticaret ve kur savaşları sürdürenlerle" arasına çizgi çekmesi gerektiğini belirten Komisyon Başkanı, ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" (America First) politikasını da eleştirdi. Juncker, AB'nin iklim değişikliği ve terörizm gibi küresel sorunlara çözüm bulması gerektiğini, Suriye ihtilafında da sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

"AB kendi içindeki bölünmeyi aşmalı"

AB Komisyonu Başkanı, 2019'un Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde AB'nin kendi içindeki bölünmeyi aşması gerektiğini belirterek, "Kuzey ile Güney, Doğu ile Batı, sağ ile sol arasındaki farklılıklar giderilmeli" dedi. Avrupa'nın "ikiye veya üç bölünmek için çok küçük olduğunu" söyleyen Juncker, ancak AB içinde birlik sağlanması halinde vatandaşların korunabileceğini söyledi.

Juncker, AB üyesi ülkeleri Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde iltica sisteminin reformu ve mültecilerin AB içinde paylaştırılması konularında da uzlaşmaya çağırdı. Komisyon Başkanı, "Gelen her teknede geçici çözümler bulup teknedeki insanların durumu hakkında tartışamayız" dedi. Juncker, üye ülkelerin dayanışma göstermemesi halinde Schengen Bölgesi'nde yeniden sınır kontrollerinin yürürlüğe girebileceğini, oysa Schengen Bölgesi'nin seyahat özgürlüğünü garanti altına aldığını söyledi. AB Komisyonu Başkanı, AB sınır koruma ajansı Frontex çalışanlarının sayısının 2020 yılına kadar 10 bine yükseltilmesi önerisini de yineledi. Juncker, kaçışa yol açan koşulları bertaraf edebilmek için Afrika ülkeleri ile "daha güçlü bir ittifak" oluşturulması çağrısı da yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bu sıfatla son kez birliğin durumunu değerlendirdi. Lüksemburglu politikacı Juncker'in görev süresi gelecek yıl doluyor.

AFP,DW/BÖ,DÇÜ

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