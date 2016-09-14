Juncker: AB hayati bir kriz içinde



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bugün Avrupa Parlamentosu'nda AB'nin durumuna ilişkin yıllık konuşmasını yaptı. AB'nin hayati bir kriz içinde bulunduğuna dikkati çeken Juncker, ancak İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin dağılmayacağını vurguladı. AB'nin geriye kalan 27 üyesine çağrıda bulunan Juncker, aradaki bazı anlaşmazlıklarda önümüzdeki bir yıl içinde uzlaşma sağlanmasını istedi. Juncker, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yatırımların artırılmasını, AB sınırlarının daha iyi korunmasını ve savunmada işbirliğinin sıkılaştırılmasını önerdi. Juncker ayrıca AB'ye zarar vermek isteyen popülistlerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Yatırım fonları artırılacak

AB Komisyonu Başkanı Juncker, ayrıca AB'nin önümüzdeki bir yıl içinde vatandaşlarına sosyal ve güvenlik alanlarında faydalı olduğunu göstermesinin önemini vurguladı. Juncker bu çerçevede AB Komisyonu'nun Avrupa Stratejik Yatırım Fonu'nun kapasitesinin iki katına çıkartılacağını söyledi. Juncker, 2018 yılında sona erecek fonun uzatılarak 2022 yılına kadar yapılacak yatırım projeleri için 630 milyar aktarılacağını kaydetti.

Avrupa Stratejik Yatırım Fonu, AB içindeki ekonomiyi canlandırmak ve yatırım projelerini artırmak için Juncker tarafından 2015 yılında hayata geçirilmişti. Juncker, konuşmasında yatırımların yeni istihdam olanakları yaratacağına vurgulayarak bu şekilde gençler arasındaki işsizlikle de mücadele edilebileceğini işaret etti.

Sınır korumada ve savunmada sıkı işbirliği

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında AB sınırlarının korunması için işbirliğinin artırılmasını istedi. Juncker bu kapsamda ekim ayından itibaren Bulgaristan sınırında ek 200 sınır koruma memurunun ve 50 aracın görevlendirilmesini istediğini söyledi.

Juncker, ortak savunma konusunda da mesajlar verdi. Juncker, “Avrupa'nın askeri olarak diğer güçlerin gölgesinde kalmayı veya Fransa'yı Mali'de yalnız bırakmayı artık kaldıramaz” dedi. Juncker, güçlü bir Avrupa savunma sistemi için yenilikçi bir silah endüstrisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu nedenle de bu yılın sonunda Avrupa Savunma Fonu oluşturulmasını önereceklerini söyledi. Juncker, üye ülkelere savunma politikası konusunda da işbirliğini arttırma çağrısında bulundu.