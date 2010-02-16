T24 LogoT24 Logo
Spor

Julio Cesar bombası!

Julio Cesar bombası!10 yılda 37 milyon dolar ödeyip Kırmızı-Siyahlı kulüpten 7 futbolcu transfer eden Beşiktaş'ın iki futbolcuya daha talip olduğu bildirildi!

16 Şubat 2010 02:00

T24 - 10 yılda 37 milyon dolar ödeyip Kırmızı-Siyahlı kulüpten 7 futbolcu transfer eden Beşiktaş'ın iki futbolcuya daha talip olduğu bildirildi!

Bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Gaziantepspor'un yılın en iyi futbolunu oynayıp Beşiktaş'ı 2-0 yenmesinin sırrı ortaya çıktı. İki kulüp arasındaki transfer trafiği Kırmızı-Siyahlı futbolcuların iştahını kabarttı.

Siyah-Beyazlı yönetici ve teknik heyetin gözüne girebilmek için canlarını dişlerine takan Gaziantepsporlu futbolcular, oynadıkları etkili futbolu skora da yansıtmayı başardı. Maç sonrası da Gaziantep'te transfer dedikoduları hemen başladı. 'Murat Ceylan ve Julio Cesar'ı Beşiktaş istiyor' haberleri kulislere bomba gibi düştü. Son 10 yılda Gaziantepspor'dan 7 futbolcu transfer eden Beşiktaş, bu futbolcuların bonservisi için 37 milyon dolar para ödedi.

1998-1999 sezonunda başlayan ve rekor transfer ücretiyle Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Ayhan Akman ile başlayan süreç Gaziantepspor'un da kasasını doldurdu. Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan en pahalı oyuncu Rodrigo Tabata, en ucuz futbolcu ise 1 milyon dolarla Gökhan Güleç oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24