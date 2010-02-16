Julio Cesar bombası!

T24 - 10 yılda 37 milyon dolar ödeyip Kırmızı-Siyahlı kulüpten 7 futbolcu transfer eden Beşiktaş'ın iki futbolcuya daha talip olduğu bildirildi!



Bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Gaziantepspor'un yılın en iyi futbolunu oynayıp Beşiktaş'ı 2-0 yenmesinin sırrı ortaya çıktı. İki kulüp arasındaki transfer trafiği Kırmızı-Siyahlı futbolcuların iştahını kabarttı.



Siyah-Beyazlı yönetici ve teknik heyetin gözüne girebilmek için canlarını dişlerine takan Gaziantepsporlu futbolcular, oynadıkları etkili futbolu skora da yansıtmayı başardı. Maç sonrası da Gaziantep'te transfer dedikoduları hemen başladı. 'Murat Ceylan ve Julio Cesar'ı Beşiktaş istiyor' haberleri kulislere bomba gibi düştü. Son 10 yılda Gaziantepspor'dan 7 futbolcu transfer eden Beşiktaş, bu futbolcuların bonservisi için 37 milyon dolar para ödedi.



1998-1999 sezonunda başlayan ve rekor transfer ücretiyle Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Ayhan Akman ile başlayan süreç Gaziantepspor'un da kasasını doldurdu. Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan en pahalı oyuncu Rodrigo Tabata, en ucuz futbolcu ise 1 milyon dolarla Gökhan Güleç oldu.





