Jordon Ibe Adanaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, bir dönem Liverpool'da forma giyen Jordon Ibe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki forvet ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Profesyonel kariyerine Liverpool'da başladıktan sonra çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giyen Ibe, 2016 yazında 16 milyon Euro bedelle bir diğer Premier League ekibi Bournemouth'ya transfer olmuştu. Ibe son olarak da 2020 yılında Derby'ye transfer olmuş, 2021 yazından beri de kulüpsüz durumdaydı.

Kariyerinde 119 Premier League maçına çıkan oyuncu, 4 gol atıp 10 da asist yapmıştı.