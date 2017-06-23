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Spor

Jon Diebler Beşiktaş'ta

29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu, geçen sezon Galatasaray'da yüzde 54 üçlük isabeti yakalayarak bu alanda takımında ikinci sırada yer aldı

23 Haziran 2017 15:05

Geçen sezon Anadolu Efes'ten Galatasaray'a transfer olan skorer guard Jon Diebler, Beşiktaş ile anlaştı.

Oyuncunun menajeri Misko Raznatovic, sosyal medya hesabında yaptığı "Tekrardan Ufuk Hoca ile beraberiz, Türkiye Ligi Play-Off finalisti Beşiktaş ile anlaştık" paylaşımıyla Diebler'in gelecek sezon Beşiktaş'ta oynayacağını açıkladı. 

Raznatovic'in bu paylaşımının ardından, Beşiktaş Kulübü de resmi sitesi aracılığıyla transferi şöyle duyurdu:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 2017-18 sezonu öncesi başarılı basketbolcu Jon Diebler'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, ilk transferini Jon Diebler ile yaptı. 


Siyah-beyazlılarımız, 29 yaşındaki forvet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Jon Diebler son olarak Galatasaray Odeabank forması giymişti."

Galatasaray forması ile Euroleague'de 29 maça çıkan Diebler, 6.5 sayı 1.9 ribaund, 1.4 asist ortalamasıyla oynadı. Yüzde 54 ile üçlük atan 29 yaşındaki Amerikalı, bu alanda takımında ikinci sırada yer aldı.

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