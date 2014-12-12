Jojo ile Almanca öğrenin!



Deutsche Welle'nin “Jojo sucht das Glück” (Jojo mutluluğu arıyor) adlı dil kursunun 33 bölümden oluşan 3'üncü sezonu 11 Aralık'ta yayınlandı. Dünyanın her yerinden Almanca öğretmenleri ve Almanca öğrenenler, seriyi dw.de/jojo adresinden takip edebilecekler. Özellikle Almanca öğretmenleri için interaktif ders materyallerinin de yer aldığı dil kursu serisi, Almanca bilgisini eğlenerek geliştirmek isteyenler için ideal bir olanak sunuyor. DW dil kursları ile dünyanın her yanında Almanca öğrenen 14 milyon kişiyi hedef alıyor.

Jojo'nun maceraları

Kahraman Jojo, dizinin yeni bölümlerinde mutluluğu ararken fiziksel ve duygusal sınırlarını da test ediyor. Organizatör olan Jojo, tehlikeli maceralara atılıyor, bir dostuna yardımcı oluyor ve eski aşkıyla yeniden karşılaşıyor. Dizinin 3'üncü sezonu Köln ve Bonn kentlerinde çekildi. Yönetmen Christian Singh, ARD ve ZDF gibi Almanya'nın büyük kanallarında da dizi konusunda tecrübeler kazanmış bir isim. Başrol oyuncuları Renee Weibel ve Verena Zimmermann, ARD'nin meşhur dizisi “Verbotene Liebe” (Yasak Aşk) ile üne kavuşmuş oyuncular.

DW Akademisi'nin Eğitim Bölümü Direktörü Andre Moeller, Jojo'nun yeni sezonu ile ilgili olarak, “Eğlenceli ve esprili bir hikaye ile kelimelerin ve dilbilgisinin öğrenilmesini daha cazip hale getirmeyi amaçladık” diyor. Dizinin kahramanının bir Facebook sayfası da var. Hayranları, bu sayede Jojo'nun sanal dünyasına dahil olabiliyorlar.

DW, Almanca dil kursları ile ayda yaklaşık 6 milyon kişiye internetten ulaşıyor. Almanca öğrenilmesini teşvik etmek DW'nin yasal yükümlülükleri arasında yer alıyor.

İlgili linkler:

dw.de/jojo

facebook.com/dw.jojo

dw.de/deutschlernen