T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Jojo ile Almanca öğrenin!

DW’nin dil kursu dizisi “Jojo sucht das Glück” yeni bölümleri ile geri döndü. 33 bölümden oluşan yeni sezon, Almanca öğretmenlerine, öğrencilerine ve Almancasını geliştirmek isteyenlere eğlenceli bir alternatif sunuyor.

12 Aralık 2014 15:26


Deutsche Welle'nin “Jojo sucht das Glück” (Jojo mutluluğu arıyor) adlı dil kursunun 33 bölümden oluşan 3'üncü sezonu 11 Aralık'ta yayınlandı. Dünyanın her yerinden Almanca öğretmenleri ve Almanca öğrenenler, seriyi dw.de/jojo adresinden takip edebilecekler. Özellikle Almanca öğretmenleri için interaktif ders materyallerinin de yer aldığı dil kursu serisi, Almanca bilgisini eğlenerek geliştirmek isteyenler için ideal bir olanak sunuyor. DW dil kursları ile dünyanın her yanında Almanca öğrenen 14 milyon kişiyi hedef alıyor.

Jojo'nun maceraları

Kahraman Jojo, dizinin yeni bölümlerinde mutluluğu ararken fiziksel ve duygusal sınırlarını da test ediyor. Organizatör olan Jojo, tehlikeli maceralara atılıyor, bir dostuna yardımcı oluyor ve eski aşkıyla yeniden karşılaşıyor. Dizinin 3'üncü sezonu Köln ve Bonn kentlerinde çekildi. Yönetmen Christian Singh, ARD ve ZDF gibi Almanya'nın büyük kanallarında da dizi konusunda tecrübeler kazanmış bir isim. Başrol oyuncuları Renee Weibel ve Verena Zimmermann, ARD'nin meşhur dizisi “Verbotene Liebe” (Yasak Aşk) ile üne kavuşmuş oyuncular.

DW Akademisi'nin Eğitim Bölümü Direktörü Andre Moeller, Jojo'nun yeni sezonu ile ilgili olarak, “Eğlenceli ve esprili bir hikaye ile kelimelerin ve dilbilgisinin öğrenilmesini daha cazip hale getirmeyi amaçladık” diyor. Dizinin kahramanının bir Facebook sayfası da var. Hayranları, bu sayede Jojo'nun sanal dünyasına dahil olabiliyorlar.

DW, Almanca dil kursları ile ayda yaklaşık 6 milyon kişiye internetten ulaşıyor. Almanca öğrenilmesini teşvik etmek DW'nin yasal yükümlülükleri arasında yer alıyor.

İlgili linkler:

dw.de/jojo

facebook.com/dw.jojo

dw.de/deutschlernen

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Glück”AlmancaAlmancasınıWelleAralıkJojoKölnBonnChristian Singh ARDZDFAlmanyaRenee WeibelVerena Zimmermann ARDLiebe”Aşk)Akademisi Eğitim Bölümü Direktörü Andre Moeller JojoFacebookDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24