Johnny Depp iflasın eşiğinde

2016 yılına kadar Johnny Depp'in mali işlerini yöneten TMG adlı firma ile Depp arasındaki hukuk mücadelesi kızışıyor. TMG, Los Angeles'ta görülen davada 53 yaşındaki yıldızın savurganlığı nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini iddia etti. TMG, Depp'in geçen 20 yıl boyunca ayda yaklaşık 2 milyon dolar harcadığını savundu.

TMG avukatı Michael Kump 17 yıl boyunca firmanın "Film yıldızını kendi kendisinden korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını" savundu. Firmanın bir bankanın kredi geri ödemesi için Depp'e milyonlarca dolar borç verdiğini ve firmanın Depp'in bu borcu geri ödemememesi üzerine dava açtığı kaydedildi. Firma Depp'ten 4 milyon 200 bin dolar talep ediyor.

14 eve 75 milyon dolar

Firmanın iddiasına göre Depp sahip olduğu 14 evi satın almak için 75 milyon dolar harcadı. Yıldızın bunun dışında Fransa'da 18 hektar arazi üzerinde bir şatosu, Bahamalar'da emlakları, ABD'nin Kentucky eyaletinde bir at çiftliği ve Hollywood'da birçok evi bulunuyor.

Golden Globe ödüllü, üç kez Oscar'a aday gösterilen Depp'in 2000 yılından bu yana bir yat için de 18 milyon dolar harcadığı öne sürülüyor. Firma ayrıca Depp'in 45 lüks otomobil satın aldığını, özel uçakla yaptığı uçuşlar, şarap ve yanında çalışan 40 kişi için de ayda 700 bin dolar harcadığını öne sürdü.

Yıldızın Andy Warhol ve Gustav Klimt'in de aralarında bulunduğu ünlü sanatçıların yaklaşık 200 orijinal eserine ve 70 gitara sahip olduğu kaydedildi.

TMG'ye 25 milyon dolarlık tazminat davası

Depp 2005 yılında Amerikan yazar Hunter S. Thompson'ın cenaze töreni için 3 milyon dolar ödemişti.

Oyuncu Amber Heard ile olaylı boşanması da Johnny Depp'e pahalıya mal oldu. Depp boşanmak için Heard'a 7 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Depp’in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açan Heard, daha sonra suçlamaları geri çekmişti.

Depp'in eski eşi Vanessa Paradis'ten iki çocuğu bulunuyor.

TMG firmasi ve Depp geçen yıl yollarını ayırmış, TMG Depp'in kendisine olan borcuna karşılık yıldızın bir evine el koymaya çalışmış, bunun üzerine ocak ayı ortasında Depp TMG'yi gelirini kötü yönetmekle suçlayarak şirket hakkında 25 milyon dolar tazminat davası açmıştı.

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AFP,BW/BÖ