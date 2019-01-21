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Spor

Joao Pereira 2 ay yok

TRABZON (DHA) - Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı

21 Ocak 2019 01:04

TRABZON (DHA) - Trabzonspor\'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira\'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Medipol Başakşehir maçında darbeye bağlı olarak sakatlanarak oyundan çıkan bordo mavili futbolcu Joao Pereira\'nın sağlık durumuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.
Oyuncunun sol ayak 3\'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini belirten Güven, \"Pereira\'nın oyundan çıkmasının ardından, önce soyunma odasında muayenesi yapıldı, ardından hastanede filmi çekildi ve darbeye bağlı sol ayak 3\'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır\" dedi.

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