Jet Sosyete final yapacak

Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin final yapacağını açıkladı. Dizi, Nisan'da ekranlara veda edecek.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı Jet Sosyete’nin final yaparak ekrana veda edeceği ortaya çıktı.



3. sezonuyla PuhuTV ve Star TV’de yayınlanan dizi Nisan’da son kez izleyicilerle buluşacak.

gazeteduvar'ın haberine göre; Gülse Birsel Instagram hesabından “Avrupa Yakası 6 yıl, Yalan Dünya 90. bölüm. Bu da 59. bölüm olacak. Yeni işler yapma, yeni hikayeler anlatma zamanı” dedi.

BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’deki üçüncü sezonuna cuma günü yayınlanacak bölümle devam ediyor. Dizinin 15. bölümünün konuk oyuncusu Alican Yücesoy olacak.