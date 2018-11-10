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Spor

Jeopark Kula ligden çekildi

KULA, (DHA) Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezon baraj etabıyla kümede kalan, bu sezon da ilk 4 maçını kaybeden Jeopark Kula Belediyespor, ani bir kararla ligden çekildi

10 Kasım 2018 15:43

KULA, (DHA)

Voleybol Efeler Ligi\'nde geçen sezon baraj etabıyla kümede kalan, bu sezon da ilk 4 maçını kaybeden Jeopark Kula Belediyespor, ani bir kararla ligden çekildi. 
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, \"Ülkemizde voleybola gösterilen ilginin az olması sponsor arayışlarımızı olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne aldığımızda tüm arayış ve beklentilerimiz karşılıksız kalmış, ticaret, siyaset ve iş camiasından ekonomik yükümüzü kaldıracak ciddi bir sponsor bulunamamıştır. Takımımızın yarışmacı kimliğini dondurma kararı alınmıştır. Alınmış olan karar kulübümüzün voleybol branşına yaptığı ve yapacağı yatırımların durdurulması olarak kesinlikle algılanmamalıdır\" denildi.
 

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