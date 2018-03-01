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Spor

Jeopark Kula barajı bekliyor

Hikmet SEPET / KULA, (DHA) Voleybol Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunu 9 galibiyet, 13 mağlubiyetle alarak 9'uncu sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, oynayacağı Baraj Etabı maçlarını bekliyor

01 Mart 2018 15:22

Hikmet SEPET / KULA, (DHA)

Voleybol Efeler Ligi\'ndeki ilk sezonunu 9 galibiyet, 13 mağlubiyetle alarak 9\'uncu sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, oynayacağı Baraj Etabı maçlarını bekliyor. Kula, alt basamağında yer alan Kuzey Enerji Torul Gençlik, Beşiktaş ve İnegöl Belediyespor\'la çift devreli lig usulü karşılaşacak. Maçlar sonucunda son 2 sırada yer alan takımlar küme düşecek. Takımların sezon boyunca aldığı puanlar da bu etaba yansıtılacak. Sezon boyunca galip gelemeyen Torul Gençlik ve 2 galibiyet alabilen Beşiktaş\'ın lige tutunma umutları kalmadı. Baraj Etabı\'nda ilk devre 3-5 Mart\'ta Afyonkarahisar\'da oynanacak. İkinci devre ise 13-15 Mart tarihleri arasında aynı yerde yapılacak.

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