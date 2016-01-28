Jennifer Lopez: Evlenecek vaktim yok

Hakkında ortaya atılan 'sevgilisi Casper Smart ile nişanlandı' söylentilerine yanıt veren 46 yaşındaki ünlü oyuncu Jennifer Lopez, nişanlanmadığını ve "evlenecek vakti olmadığını" söyledi.

Ryan Seacrest'ın radyo programına konuk olan Lopez, önce ayrılıp sonra tekrar barıştığı 28 yaşındaki sevgilisi Smart ile nişanlamadığını kelimenin "üzerine basa basa" söyledi. Lopez "Aslına bakılırsa çok meşgulüm ve bu tür söylentilerle uğraşacak vaktim de yok" diye konuştu. Ünlü yıldız evlenmeye ayıracak vakti olmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce üç kez evlenip boşanan Jennifer Lopez'in son eşi Marc Anthony’den Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları var.

Lopez şu sıralar bir yandan Shades of Blue adlı dizi için kamera karşısına geçiyor bir yandan da konserlerini sürdürüyor.