Japonya'da tayfun alarmı

Meteoroloji uzmanları kıyı boylarında dalgaların yüksekliğinin 14 metreye kadar varabileceği uyarısında bulundu. Tayfunun beraberinde getirdiği aşırı yağışın sel ve toprak kaymasına neden olabileceği bildiriliyor.

Okinawa ve çevresindeki adalarda yaşayan yaklaşık 500 bin kişiye evlerinde ya da kamu binalarında yaklaşan tayfundan korunmaları çağrısı yapıldı. İlk belirlemelere göre tayfun nedeniyle 5 kişi yaralandı. Okinawa'ya yapılan tüm seferler iptal edildi.

On binlerce haneye elektrik verilemiyor. Bölgede bulunan ABD'ye ait üslerde de tayfun nedeniyle önlemler alındı.

Japon hükümeti, perşembe günü Kyushu adasına ulaşması beklenen tayfuna karşı alınacak önlemleri koordine etmek amacıyla Tokyo'da bir kriz merkezi kurdu.

Tayfunun Tokyo'nun bulunduğu Honshu adasına yönelmesi de ihtimaller arasında sayılıyor.

Meteoroloji uzmanları, temmuz ayında bu şiddette bir tayfunun onlarca yıldır görülmediğine dikkat çekiyor.