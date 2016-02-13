Japonya'da 14 Şubat çilesi



14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Japonya'daki alışveriş merkezleri kadınların hücumuna uğradı. Sevgililerine hediye alabilmek için yarışan Japon kadınlar, kasaların ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sevgililer Günü'nde mutlaka bir hediye vermenin popüler olduğu Japonya'da alışveriş merkezleri de reyonlarının önemli bir bölümünü ya da tek bir katı tamamen hediyelik eşyalara ayırdı.

Yaklaşık 80 euro karşılığında iki kutu Belçika çikolatası satın almak için uzun süre kuyrukta bekleyen 27 yaşındaki Kana Şimizum, "Artık ayaklarım, kollarım ağrıyor, başım da ağrımaya başladı" dedi. Şimizum, her yıl aynı stresi yaşadıklarını söyledi.

Japonya'da 14 Şubat'ta sadece kadınlar erkeklere hediye veriyor. Genellikle çikolatanın hediye olarak tercih edildiği ülkede, sevgililerine farklı hediyeler vermek isteyen kadınların sayısı da hayli çok.

Erkekler de mart ayındaki "Beyaz Gün"de sevgililerine beyazlar içinde bir hediye uzatarak 14 Şubat'ın rövanşını alıyor.

Japonya'da Sevgililer Günü, 50'li yıllardan beri kutlanıyor.