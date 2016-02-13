T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Japonya'da 14 Şubat çilesi

Japon kadınlar, Sevgililer Günü'nde sevgililerine hediye alabilmek için alışveriş merkezlerine akın etti. Ancak alışveriş merkezlerindeki yoğunluk çileye dönüştü.

13 Şubat 2016 16:58


14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Japonya'daki alışveriş merkezleri kadınların hücumuna uğradı. Sevgililerine hediye alabilmek için yarışan Japon kadınlar, kasaların ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sevgililer Günü'nde mutlaka bir hediye vermenin popüler olduğu Japonya'da alışveriş merkezleri de reyonlarının önemli bir bölümünü ya da tek bir katı tamamen hediyelik eşyalara ayırdı.

Yaklaşık 80 euro karşılığında iki kutu Belçika çikolatası satın almak için uzun süre kuyrukta bekleyen 27 yaşındaki Kana Şimizum, "Artık ayaklarım, kollarım ağrıyor, başım da ağrımaya başladı" dedi. Şimizum, her yıl aynı stresi yaşadıklarını söyledi.

Japonya'da 14 Şubat'ta sadece kadınlar erkeklere hediye veriyor. Genellikle çikolatanın hediye olarak tercih edildiği ülkede, sevgililerine farklı hediyeler vermek isteyen kadınların sayısı da hayli çok.

Erkekler de mart ayındaki "Beyaz Gün"de sevgililerine beyazlar içinde bir hediye uzatarak 14 Şubat'ın rövanşını alıyor.

Japonya'da Sevgililer Günü, 50'li yıllardan beri kutlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

JaponSevgililer GünüJaponyaGünüBelçikaKanaGün34;deDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24