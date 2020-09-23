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Dünya

Japonya’da dev insansı robot şehir üzerinde ilk adımlarını attı

23 Eylül 2020 10:42

Japonya'da 18 metre uzunluğunda ve 25 ton ağırlığındaki insanı robot, şehir üstünde ilk adımını attı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, 1970'li yılların popüler bilim kurgu dizisi Mobile Suit Gundam'dan ilham alarak tasarlanan dev insansı robot, liman kenti Yokohoma'da ilk adımını attı. 

Dev robotun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi olmasaydı, 1 Ekim'de Gundam Factory Yokohoma etkinliğinin baş eseri olacaktı. 

18 metrelik robot, mühendisler tarafından 6 yıl önce tasarlanmaya başladı. 

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