Japonya’da dev insansı robot şehir üzerinde ilk adımlarını attı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Japonya'da 18 metre uzunluğunda ve 25 ton ağırlığındaki insanı robot, şehir üstünde ilk adımını attı. </p>\n<p>The Guardian'da yer alan habere göre, 1970'li yılların popüler bilim kurgu dizisi Mobile Suit Gundam'dan ilham alarak tasarlanan dev insansı robot, liman kenti Yokohoma'da ilk adımını attı. </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7we8eh" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n<div class="css-1uuhxtj"><main class="css-sgtam6"><main class="css-myhfeo">\n<div class="css-avj6db">\n<div class="article-body-commercial-selector css-79elbk">\n<p class="css-38z03z">Dev robotun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi olmasaydı, 1 Ekim'de Gundam Factory Yokohoma etkinliğinin baş eseri olacaktı. </p>\n<p class="css-38z03z">18 metrelik robot, mühendisler tarafından 6 yıl önce tasarlanmaya başladı. </p>\n</div>\n</div>\n</main></main></div>\n</body>\n</html>