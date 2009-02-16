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Çevre

Japonya Büyükelçiliği’nde Greenpeace eylemi

Greenpeace üyeleri, Japonya'da tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem yaptı.

16 Şubat 2009 02:00

Greenpeace üyeleri, Japonya'da tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem yaptı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan üyeler, Japonca, İngilizce ve Türkçe "Junichi, Toru ve balinalar için adalet" yazılı pankart açtı.

Greenpeace Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, geçen yıl Haziran ayında Japonya hükümeti tarafından gözaltına alınan ve haklarında hırsızlık suçlamasıyla dava açılan iki Greenpeace eylemcisine destek vermek için buraya geldiklerini söyledi.

"Onlar için adalet istiyoruz" diyen Dökmecibaşı, hırsızlık suçlamasının kesinlikle doğru olmadığını bildirdi.

Dökmecibaşı, asıl taleplerinin de Güney Okyanusu'nda yasa dışı balina avcılığının durdurulması ve bunu yapanların adalet önüne çıkarılması olduğunu ifade ederek, eylemin ardından bazı belgeleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka'ya ileteceğini kaydetti.

Polislerin, demir parmaklıklar ardında iki balinanın yer aldığı bir maketin kurulmasına izin vermediği protesto gösterisinde, eylemcilerin iki Greenpeace üyesinin maskelerini taktıkları ve ellerini kelepçeledikleri görüldü.

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