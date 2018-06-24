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Spor

Japonya - Senegal: 2-2

YEKATERİNBURG, (DHA) STAT: Ekaterinburg HAKEMLER: Sandro Ricci, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi (Dk

24 Haziran 2018 23:05

YEKATERİNBURG, (DHA)

STAT: Ekaterinburg
HAKEMLER: Sandro Ricci, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini
JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi (Dk. 73 Okazaki), Kagawa (Dk. 72 Honda), Inui (Dk. 87 Usami), Osako
SENEGAL: Khadim N\'Diaye, Sabaly, Sane, Koulibaly, Wague, Gueye, Sarr, Badou Ndiaye (Dk. 81 N\'Doye), Alfred N\'Diaye (Dk. 65 Kouyate), Mane, Niang (Dk. 86 Diouf)
GOLLER: Dk. 34 Inui, Dk. 78 Honda (Japonya) - Dk. 11 Mane, Dk. 71 Wague (Senegal)
SARI KARTLAR: Inui, Hasebe (Japonya) - Niang, Sabaly, N\'Doye (Senegal)

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Japonya ile Senegal 2-2 berabere kaldı. Japonya\'nın gollerini 34\'üncü dakikada Inui ve 78\'inci dakikada Honda kaydederken, Senegal\'in golleri 11\'inci dakikada Mane ve 71\'inci dakikada Wague\'den geldi.

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