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Spor

Janssen sezonu kapattı mı ?

Fenerbahçe'nin tüm derbilerin yer alamayacak Hollandalı golcünün sezonun geri kalanında forma giyip giymeyeceği belirsiz İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe'nin Bursaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanarak yerini Soldado'ya bırakan Vincent Janssen

26 Ocak 2018 16:31

Fenerbahçe\'nin tüm derbilerin yer alamayacak Hollandalı golcünün sezonun geri kalanında forma giyip giymeyeceği belirsiz

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin Bursaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanarak yerini Soldado\'ya bırakan Vincent Janssen\'in sakatlık problemi devam ediyor.
Aralık ayının başından bu yana forma giyemeyen Hollandalı golcünün 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Janssen için Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, \"Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi (sesamoid kemik) oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literatürde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastane doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Hollandalı futbolcunun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR\'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir\" denildi.
JANSSEN\'İN FORMA GİYEMEYECEĞİ BÜYÜK MAÇLAR
Sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur\'dan kiralanan Hollandalı golcü oyuncu, ligin ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren şu maçlarda forma giyemeyecek;
19\'uncu hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
21\'inci hafta Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
23\'üncü hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
26\'ncı hafta Fenerbahçe - Galatasaray
Golcü futbolcu bu maçların yanı sıra Türkiye Kupası Çeyrek Finali\'nde oynanacak olan Akın Çorap Giresunspor maçlarında da sahada olamayacak.

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