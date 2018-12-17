Jandarmadan yaşlı adama yardım

Emin ADIGÜZEL/BOYABAT (Sinop), (DHA)- SİNOP\'un Boyabat ilçesinde yaya geçidinde koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, jandarma ekibi yardım etti. Sosyal medyadan paylaşılan o anlara ilişkin fotoğraflar, ilgi gördü.

Boyabat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda araçla seyir halindeki jandarma ekibi, koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan, yaşlı adamı fark etti. Ekip, aracı durdurup, ismi açıklanmayan yaşlı adamın yolun karşısına geçmesini sağladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan o anlara ilişkin fotoğraflar, yoğun ilgi gördü.

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