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Jandarmadan huzur operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, jandarmanın il genelinde yaptığı huzur operasyonu kapsamında hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı

18 Ocak 2019 15:27

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, jandarmanın il genelinde yaptığı huzur operasyonu kapsamında hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, terör, narkotik ve trafik suçlarının engellenmesine yönelik olarak, il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Kimlikleri sorgulanan 5 bin 756 kişiden, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Denetlenen 2 bin 827 aracın 21\'i eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilirken, bu araçlara toplamda 4 bin 652 TL para cezası kesildi.
Jandarmadan yapılan açıklamada, her türlü suç ve suçluyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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