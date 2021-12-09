Jan Vesely devleşti; Fenerbahçe Beko, Zenit'i devirdi

Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin 32 sayıyla kariyer sayı rekorunu kırdığı gecede Turkish Airlines EuroLeague'de Zenit St. Petersburg'u 86-80 mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Zenit St. Petersburg ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 86-80 kazanarak lig ve Avrupa'da olmak üzere art arda 4.galibiyetini aldı.

Kıran kırana bir geçen ilk çeyrek 18-16 Zenit üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte Jan Vesely'nin parlayan oyunu ile birlikte Fenerbahçe Beko 24 sayı buldu ve devreye 41-40 Zenit üstünlüğü ile girildi.

Üçüncü çeyrek yine 1 farkla Zenit St. Petersburg üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Beko son çeyrekteki oyunuyla maçı 86-80 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki üst üste ikinci, toplamda beşinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, 32 sayı, 5 ribaund ile EuroLeague'de en çok sayı attığı maçı oynadı.