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Spor

Jan Oblak 200 milyon Euro

Madrid ekibi Slovenyalı kalecinin takımda kalmasını garanti altına almak istiyor

27 Ağustos 2018 17:37

Atletico Madrid'in, adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan kaleci Jan Oblak ile yeni sözleşme imzalayacağı ve serbest kalma maddesini güncelleyeceği iddia edildi.

İspanyol AS gazetesine göre Madrid ekibi, 3 yıllık sözleşmesi bulunan Slovenyalı kalecinin kulüpte kalmasını garanti altına almak için sözleşme yenileyecek.

Şu anki sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Jan Oblak'ın serbest kalma bedeli 2 katına çıkacak ve takımın en yüksek maaşlı oyuncusu olacak.

Oblak, kalecisi Courtois'yı Real Madrid'e satan Chelsea'nin radarındaydı ancak İngiliz ekibi Slovenyalıyı kadrosuna katamayınca Kepa Arrizabalaga'yı transfer etti.

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