Jan Oblak 200 milyon Euro

Atletico Madrid'in, adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan kaleci Jan Oblak ile yeni sözleşme imzalayacağı ve serbest kalma maddesini güncelleyeceği iddia edildi.

İspanyol AS gazetesine göre Madrid ekibi, 3 yıllık sözleşmesi bulunan Slovenyalı kalecinin kulüpte kalmasını garanti altına almak için sözleşme yenileyecek.

Şu anki sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Jan Oblak'ın serbest kalma bedeli 2 katına çıkacak ve takımın en yüksek maaşlı oyuncusu olacak.

Oblak, kalecisi Courtois'yı Real Madrid'e satan Chelsea'nin radarındaydı ancak İngiliz ekibi Slovenyalıyı kadrosuna katamayınca Kepa Arrizabalaga'yı transfer etti.