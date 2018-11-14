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Spor

James Rodriguez sakatlandı

Sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Tolisso ve Thiago Alcantara'dan sonra yıldız oyuncu da katıldı

14 Kasım 2018 22:31

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Bundesliga'nın zirvesindeki Borussia Dortmund'un 7 puan arkasına düşen Bayern Münih'te sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Thiago Alcantara'dan sonra James Rodriguez de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Rodriguez'in sol diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. 10 gün dinlendikten sonra tedavisine başlanacak 27 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

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