James Rodriguez, Premier Lig yolunda

Premier Lig ekibi Everton’ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, eski öğrencisi James Rodriguez'i takımda görmek istiyor.

Bir süre önce Galatasaray’ın gündeminde olduğu yazılan James Rodriguez adım adım Premier Lig’e gidiyor. İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez’in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid’den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’e istediği, ardından Bayern Münih’e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.

Kulüplerin görüşme halinde olduğu ve transferin 40 milyon Euro’ya bitebileceği kaydedildi.