Jagger’ın sevgilisi ölü bulundu



New York polisi, modacı L'Wren Scott'ın (49) yerel saatle 10 sularında Manhattan'daki evinde ölü bulunduğunu doğruladı. Amerikan medyasında, eski model Scott'un bir şalla kendisini astığı yönünde haberler yer aldı.

New York polisi ölüm nedeninin bir intihar olup olmadığını araştırıyor. L'Wren Scott'un ardında bir veda mektubu bırakmadığı belirtiliyor. Scott'un kişisel sorunlar yaşadığına dair kamuoyuna yansıyan bilgiler de bulunmuyor. Ancak modacının şubat ayında Londra Moda Haftası'nda planladığı defileyi üretimde yaşanan gecikmeler nedeniyle iptal ettiği belirtiliyor.

Modacı Scott'un müşterileri arasında Nicole Kidman, Amy Adams, Penelope Cruz gibi ünlü yıldızlar da bulunuyordu.

Mick Jagger'ın sözcüsü sevgilisinin ölümünün efsanevi rockçıyı "tamamen şoke ettiğini ve çöküntüye uğrattığını" açıkladı.

L'Wren Scott'un ölümü üzerine Rolling Stones Avustralya turunun Perth kentindeki ilk konserini iptal etti.

70 yaşındaki müzisyen Mick Jagger ile modacı Scott 2001 yılından beri beraberdi.