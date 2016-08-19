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Kültür-Sanat

Jack Reacher beyazperdeye dönüyor

Film 21 Ekim 2016 tarihinde vizyona girecek

19 Ağustos 2016 20:41

Kendine özgü adalet anlayışı olan Jack Reacher (Tom Cruise) merakla beklenen devam filmi Jack Reacher: Asla Geri Dönme ile yeniden beyazperdeye geliyor.

Mürekkephaber'de yer alan habere göre, yeni filmde, Binbaşı Susan Turner (Cobie Smulders), Reacher’ın eski soruşturma biriminin başındaki isimdir ve vatana ihanetten tutuklanmıştır. Susan’ın masum olduğuna inanan Reacher, onu hapishaneden çıkarmalı ve isimlerini temize çıkararak hayatlarını kurtarmak için büyük bir hükümet komplosunun ardındaki gerçeği ortaya koymalıdır.

 

Filmin konusu şöyle;

 

Kanundan kaçarlarken Reacher, kendi geçmişinden hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir sırrı ortaya çıkarır. Filmde, yazar Lee Child’ın tüm dünyada 100 milyonun üzerinde satış yapan, 18. yüzyılın en çok satan Jack Reacher serisi Jack Reacher: Asla Geri Dönme adlı kitabından esinlenilmiştir.

Oyuncular: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick  Heusinger, Holt McCallany, Robert Knepper

Film 21 Ekim 2016 tarihinde vizyona girecek.

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